Кадр дня: Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри впервые с 2018 года встретились лицом к лицу на пресс-конференции, посвященной их матчу-реваншу, намеченному на 22 февраля.