Норицын объяснил ситуацию с вызовом Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге

Тренер женской сборной России Виталий Норицын прояснил ситуацию с возможным вызовом Евгении Павловой на этап Кубка мира в Рупольдинге. — Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге.