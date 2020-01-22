Хачанов на решающем тай-брейке добился победы и получил право сыграть с Киргиосом в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг Australian Open. Во втором круге он в пяти партиях обыграл шведа Микаэля Юмера.