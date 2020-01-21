Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

ФИФА опубликовала финансовый отчет о трансферных тратах клубов в 2019 году. Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.