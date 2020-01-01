Олимпиада, Евро, чемпионаты мира. Главные спортивные события-2020

В новом, 2020 году в мире спорта пройдет множество крупных и значимых соревнований: Олимпиада в Токио, чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею...