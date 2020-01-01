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Гендиректор «Зенита» назвал условие, при котором Семак останется у руля команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем наставника команды Сергея Семака. Напомним, действующее соглашение специалиста заканчивается в мае этого года.
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