НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» упустил победу в матче с «Брайтоном»Алина Загитова с сестрой Сабиной станцевали «Макарену»Моуриньо получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера СаутгемптонаРоналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годомСпортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл«Челси» упустил победу в матче с «Брайтоном»«Челси» не смог обыграть «Брайтон» в 21-м туре чемпионата Англии.рекламаПрогнозы на четвертьфиналы молодёжного чемпионата мира 2020 годаКанада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно. Групповой этап молодёжного чемпионата мира 2020 года позади.Погба не сыграет против «Арсенала», Сульшер назвал причину«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 21-го тура. «Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.Крянин: российские лыжники подошли к «Тур де Ски» в оптимальной формеРоссийские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов подошли к многодневке "Тур де Ски" в оптимальной форме, но основные гонки еще впереди, заявил РИА Новости член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.«Даллас» обыграл «Нэшвилл» в матче «Зимней классики» НХЛ. Радулов забросил победную шайбуТАСС, 2 января. "Даллас" победил "Нэшвилл" со счетом 4:2 в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который проходил на открытом воздухе.Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Эдмонтон Ойлерз".ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаГенеральный директор «Зенита» Медведев назвал условие, при котором Семак останется у руля командыСергею Семаку необходимо выигрывать золотые медали РПЛ для того, чтобы сохранить работу в «Зените». Задача выглядит выполнимой.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир