«Челси» упустил победу над «Брайтоном» – 1:1. Джаханбахш сравнял ударом через себя на 84-й минуте

В 21-м туре АПЛ «Челси» с гостях сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Это первая ничья лондонцев в АПЛ с 31 августа 2018 года.