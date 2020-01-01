Матч КХЛ «Йокерит» — «Северсталь» в Таллине не показали про российскому ТВ

Зато на профильные каналы поставили игры минского «Динамо» с «Витязем» и ЦСКА с «Куньлунем». Сама идея KHL World Games – матчей КХЛ, вынесенных в Европу – выглядит интересно и привлекательно.