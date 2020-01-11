«Милан» обыграл «Кальяри». Ибрагимович забил впервые после возвращения

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович, который вернулся в миланскую команду этой зимой, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления на год.