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Один из мячей забил Златан Ибрагимович, который вернулся в миланскую команду этой зимой, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления на год.Жаркий финиш мужской эстафеты, где Кристиансен идеально заменил Бё и перемолол французаКентен Фийон-Майе делал все, чтобы выиграть золото для Франции, но это был не его звездный час.Рублев взял титул в Дохе и ворвался в топ-20. Сезон начался как надо!22-летний москвич завоевал свой третий титул за карьеру и станет третьим россиянином в первой мировой двадцатке. Стабильность или сенсации и новые чемпионы?Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» пройдет онлайнВ 22-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020 встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч состоится 11 января 2020 года и начнется в 20:30 по московскому времени.СМИ узнали о смене главного тренера в «Барселоне»Летом 2020 года главным тренер «Барселоны» станет бывший футболист команды Хави, выступавший в ее составе с 1998 по 2005 год. 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