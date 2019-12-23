РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Как голосовал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовал лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?