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РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
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