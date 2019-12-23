РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

«Спартак» – 34-й в рейтинге лучших клубов в истории ЛЧ, ЦСКА – 45-й, «Зенит» – 57-й, «Локо» – 97-й

10 российских клубов попали в рейтнг 500 лучших команд в истории Лиги чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.