Из-за инцидента, произошедшего на пит-лейн, когда Haas Романа Грожана едва не врезалась в Toro Rosso Даниила Квята, российского гонщика после квалификации вызывали к стюардам, и к прессе он вышел сразу после разговора с ними, когда решения ещё не было.