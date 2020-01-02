Ковальчук давно мог оказаться в «Монреале». За право выбрать его «Атланте» предлагали Андрея Маркова

Еще до первого матча Ильи в НХЛ. От редакции Sports.ru: это пост пользовательского блога «Эпицентр» – главного поставщика крутых энхаэловских историй на Трибуне.