НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» может приобрести украинского защитникаСуперматч русского юниора против Дании на Олимпиаде! Покер и шесть очков«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и КардозуВ КХЛ грядёт смена власти. Чернышенко на посту президента лиги сменит Морозов?Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты WADA едины для всех: Маргарита Пахноцкая«Арсенал» может приобрести украинского защитникаSport.ru/Футбол. Лондонский "Арсенал" собирается укрепить линию обороны и рассматривает возможность приобретения защитника "Шахтёра" и сборной Украины Олега Матвиенко.рекламаСемак шантажирует «Зенит» отставкой из-за «травли» КокоринаБунт на сине-бело-голубом корабле перешёл в горячую стадию.Путин назначил Матыцина министром спорта РФПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта Российской Федерации. Олег Матыцин / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС OnlineПанарин пропустил матч с «Айлендерс» из-за травмы верхней части телаФорвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не принял участия в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:4). Россиянин пропустил игру из-за травмы верхней части тела.Чемпионат Европы 2020 по фигурному катанию: где и во сколько смотретьПять дней продлятся соревнования лучших фигуристов Европы в австрийском городе Грац.Прогноз на матч Invictus Gaming vs Vici Gaming — 21.01.2020, турнир ТУРНИР DREAMLEAGUE S13Из трех команд представляющий китайский регион, две сыграют между собой в первом раунде верхней сетке. Более неудачного расклада для китайцев и не придумать.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболреклама«Спартак» подтвердил расставание с ДжаноПолузащитник Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба. Действие соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир