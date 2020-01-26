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«Почему он это сделал?». В России предъявили серьезные претензии Исламхану за второй матч в «Зените»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ» поделился мнением о выступлении казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана в составе «Зенита» в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург» и высказался о его перспективах в клубе, сообщает Sports.kz.
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