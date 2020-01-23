«Монако» опять взялся за старое. Команда Головина проиграла дома при отвратительной игре

Полузащитник сборной России сыграл неплохо, но точно не захочет вспоминать матч со «Страсбургом». «Монако» сыграл пятый матч в новом году и под руководством нового главного тренера Роберта Морено.