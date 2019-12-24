«Салават Юлаев» рискует провалить сезон из-за Кубка Шпенглера. Через год там должен сыграть «Ак Барс»

Чем опасен и как устроен главный рождественский турнир мира. Сегодня в швейцарском Давосе, где три дня назад прошло «зелёное дерби», стартует Кубок Шпенглера. Ежегодно в турнире участвуют клубы КХЛ.