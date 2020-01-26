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Биатлон. Дмитрий Васильев: Все «мёртвые». Как можно было натренировать, что все еле ноги волочат?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону за состояние, в котором пребывают спортсмены после нового года.

Джуниор Дос Сантос планирует нокаутировать «скучного» Кертиса Блэйдса

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, Джуниор Дос Сантос, не в восторге от стиля Кертиса Блэйдса, и не планирует доводить бой с ним до судейского решения. «Я знаю, что он крутой боец со скучной игрой.
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