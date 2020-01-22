185 миллионов потерь команд РПЛ, 15 463 перехода. Трансферные цифры 2019 года

Трансферы — одна из главных и вечных тем в футболе. Каждый день болельщики следят за новостями и обсуждают возможные трансферы. Состоявшиеся трансферы.