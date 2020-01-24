Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст. В 15:15 по московскому времени стартует одиночная смешанная эстафета.