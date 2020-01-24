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Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что вскоре его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть побит. За свою карьеру канадский форвард забросил 894 шайбы в лиге.
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в соревновании спортивных пар. Спортсмены боролись за победу в австрийском городе Грац. Первое место заняли Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске

Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске. Данные соревнования являются отборочными на первенство Европы. Васнецова безупречно отстреляла на огневых рубежах, пробежав дистанцию за 23 минуты 17,9 секунды.

Непряева стала шестой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в скиатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Победу одержала норвежка Тереза Йохеуг - 40 минут 5,2 секунды.
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На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст. В 15:15 по московскому времени стартует одиночная смешанная эстафета.
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