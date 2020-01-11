Ибрагимович забил в первом матче за «Малан» в Серии А

Шведский нападающий Златан Ибрагимович отличился в первом же матче чемпионата Италии после своего возвращения. В 19-м туре Серии А "Милан" на выезде встречался с "Кальяри".