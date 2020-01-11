Андрей Рублёв: Интересно, каким будет мой пик

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в финале турнира в Дохе."У меня впереди ещё куча работы. Здорово взять титул и войти в Топ-20, но всё равно во многом можно прибавлять.