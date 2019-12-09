Актёр Петров поддержал протестную акцию российских футбольных фанатов

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемАктёр Петров поддержал протестную акцию российских футбольных фанатовИсполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре годаUSADA раскритиковало неполный запрет на участие российских спортсменовТэйлор рассказал, что будет, если CAS не успеет принять решение по России до ОИВасильев: своим — легализованное использование допинга, а нас уничтожаютАктёр Петров поддержал протестную акцию российских футбольных фанатовРоссийский актёр Александр Петров в своём «инстаграме» выступил с поддержкой футбольных болельщиков, досрочно покинувших стадионы в матчах 19-го тура чемпионата России в знак протеста против действий правоохранительных органов.рекламаРоссия не будет играть под своим флагом на чемпионате мира в КатареМеждународная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из России, сообщает Sport24.Фуркад: Думаю, что Россия будет наказанаПятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России.Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублейРоссийская премьер-лига и компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представили третий ежегодный отчет «Комплексное исследование экономики российского футбола».«Я видел многое, но такого судейства припомнить не могу». Акинфеев раскритиковал арбитров РПЛВратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал судейство в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Напомним, бригада Василия Казарцева приняла ряд спорных решений.Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафетеКто еще скажет, что у русских нет командной тактики?ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаТарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение России от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир WADA намерена лишить Россию идентификацииС введением санкций WADA Россия лишится права на проведение как минимум десятка чемпионатов мира: по хоккею, волейболу, пляжному футболу, санному спорту, водным видам спорт, шахматам и других.рекламаПлющенко пробил заливочную трубку во время ледового шоу в РумынииДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался в комичной ситуации во время выступления на ледовом шоу в Румынии. В концовке программы он пробил коньком трубку для заливки льда.«Они наказывают Россию как государство, но нельзя бойкотировать Олимпиаду». Глава федерации спортивной гимнастики — о решении ВАДАГлава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал политизированным решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но призвал не бойкотировать Олимпийские игры.Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.