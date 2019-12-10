Панарин о прессе: «Запомнил пару российских журналистов-крысенышей. При встрече все им выскажу лично»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих отношениях с журналистами. – А как вы думаете, важно ли быть открытым к общению с прессой? – Я думаю, это важно не только для спортсмена.