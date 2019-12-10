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Это решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).Бенфика - Зенит: где и когда смотреть матч Лиги чемпионовСегодня решится еврокубковая судьба питерского «Зенита»: в Португалии команда Семака сыграет с «Бенфикой» и задача минимум - не проиграть, но куда важнее параллельный матч «Лиона» с «Лейпцигом», где никак не устроит победа французов.Экс-звезда «Локо» Сычев опять завершил карьеру. Почему футбол — не главное увлечение в его жизниДмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Теперь, кажется, окончательно.Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведенияКлуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи0 : 0ГенкИдёт 1-й таймЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург0 : 0ЛиверпульИдёт 1-й таймЛига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаАмериканская журналистка неуважительно высказалась о российском гимне и флагеЖурналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс в своём материале о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России позволила себе неуважительное высказывание относительно российского гимна и флага.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Глава USADA: «WADA вновь говорит одно и делает совершенно другое. Спортсмены, болельщики и спонсоры вынуждены терпеть еще один день сурка»Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил с заявлением по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.рекламаПанарин о прессе: «Запомнил пару российских журналистов-крысенышей. При встрече все им выскажу лично»Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своих отношениях с журналистами. – А как вы думаете, важно ли быть открытым к общению с прессой? – Я думаю, это важно не только для спортсмена.