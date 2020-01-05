НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии«Нет ничего лучше слез русских». Канадцы о победе над Россией в финале МЧМ-2020Как Россия упустила победу в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею. ВидеообзорПрезидент IIHF прокомментировал судьбу МЧМ по хоккею 2023 года в России«Мы полностью доминировали по игре, но ... «Ларионов назвал главную ошибку сборной России в матче с Канадой«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кертис Джонс.рекламаСборная России проиграла Канаде в финале МЧМ по хоккею, выигрывая по ходу матча со счетом 3:1Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Большую часть матча российская команда вела в счете.Тренер: победа лыжника Большунова в «Тур де Ски» является заслуженнойРоссийский лыжник Александр Большунов заслуженно победил в общем зачете многодневки "Тур де Ски", считает тренер сборной России Юрий Бородавко.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Крутой русский хоккей, ЦСКА в Калининграде, Ибра забивает за «Милан». События, которые вы могли пропуститьУже в начале 2020 года состоялось много интересных событий. Вкратце о каждом. Россия так хороша на хоккейном МЧМФазель: молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в НовосибирскеПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщает ТАСС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаНазван наиболее вероятный счет матча КХЛ «Авангард» — «Барыс»Букмекерская контора Париматч предположила, с каким счетом закончится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и «Барысом», сообщает Sports.kz.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.рекламаЛарионов: не стоит ни в кого пускать стрелы. Команда выигрывает и команда проигрываетТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение российской команды в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4). «Знаете, сейчас можно наговорить много негативного.