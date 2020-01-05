Фазель: молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщает ТАСС.