НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка АнглииWADA определило размер взноса России в 2020 годуДмитрий Медведев – о финале МЧМ: «Спасибо ребятам за красивую игру!»Канада U20 – Россия U20 – 4:3, обзор финала молодёжного чемпионата мира – 2020Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кертис Джонс.рекламаМолодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мираВ чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали.Виват, Россия! Большунов победил в лыжной гонке «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, состоялась решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Подколзин о финале МЧМ: «Никто не будет рад второму месту. В сборной все максималисты»Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финале молодежного чемпионата мира. «Сложно что-то говорить, как-то описать эту игру.Дмитрий Квартальнов: «Два периода „Трактор“ нас переигрывал. Гол в третьем периоде перевернул игру»Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. – В общем-то, «Трактор» нас переигрывалдва периода.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаАлександр Кожевников: Канада сделала выводы после 0:6, мы слишком кидаем шапкиЗнаменитый советский хоккеист двукратный олимпийский чемпион Александр Коржевников рассказал о предстоящем противостоянии России и Канады в финале молодежного чемпионата мира.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Брагин vs Канада. Это будет третий финал наставника нашей «молодежки» с родоначальниками хоккеяПосле золота в Баффало-2011 молодежная сборная под руководством Валерия Брагина встречалась в финале с канадцами в 2015 году и уступила команде Макдэвида 4:5.рекламаХоккей. Германия разобралась с Казахстаном и осталась в элитном дивизионе МЧМЗавершился решающий матч за право в следующем году выступать в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира. Сборная Германии разгромила команду Казахстана.Илья Ковальчук подарил одноклубнику часы, получив свой любимый номерРоссийский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук отблагодарил одноклубника Бретта Кулака, который отдал россиянину его любимый 17-й номер.