Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Спортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.