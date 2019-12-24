Третий этап Кубка мира по биатлону-2019: где и во сколько смотреть по ТВ

Соревнования биатлонистов на третьем этапе пройдут с 19 по 22 декабря в городе Анси на востоке Франции. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в спринте, гонке преследования и масс-старте.