Россия в сезоне-2021/22 сможет заявить два клуба в ЛЧ и один в ЛЕ

Россия в футбольном сезоне-2021/22 сможет заявить два клуба в Лигу чемпионов, один в Лигу Европы и два в Лигу конференций.