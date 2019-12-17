«Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I

На домашнем стадионе «Гент» выиграл у «Александрии» 2:1 и вышел из группы с первой позиции благодаря дублю Депуатра. Игрок отметился на 7 и 16 минутах с передач Безуса.