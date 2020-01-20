Великобританию обвинили в нарушении антидопингового кодекса WADA

Британское антидопинговое агентство (UKAD) не собирается выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству в связи с расследованием в отношении учеников тренера Альберто Салазара, дисквалифицированного на 4 года.