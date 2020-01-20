НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Сочи» объявил о переходе Кокорина«Спартак» официально объявил об уходе АнанидзеФедерации и спортсмены массово присоединяются к суду WADA и РУСАДАНурмагомедов не откажется от боя с Макгрегором, считает президент UFCЗимние юношеские Олимпийские игры. Таблица медалей после десятого дня«Сочи» объявил о переходе КокоринаВ официальном Twitter-аккаунте "Сочи" было опубликовано сообщение о переходе нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.рекламаХачанов вышел во второй круг Australian OpenПоединок против испанца завершился в пользу москвича со счетом 4:6, 6:4, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.Великобританию обвинили в нарушении антидопингового кодекса WADAБританское антидопинговое агентство (UKAD) не собирается выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары Всемирному антидопинговому агентству в связи с расследованием в отношении учеников тренера Альберто Салазара, дисквалифицированного на 4 года.Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Двукратная олимпийская чемпионка рассказала о влиянии на Логинова решения WADAДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как решение WADA по российскому спорту сказалось на выступлении Александра Логинова.Экс-защитник «Ак Барса» устроил ДТП в Нижнекамске — СМИОтмечается, что автомобиль спортсмена Toyota Land Cruiser 200 врезался в бок Hyundai Solaris. После этого машина протаранила светофор и дорожный знак «Пешеходный переход».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор— : —ИстанбулНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболреклама