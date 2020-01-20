Медведев считает, что ему нужно прибавить в подаче

Россиянин Даниил Медведев проанализировал своё выступление в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, в котором он победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2)