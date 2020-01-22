Брайан Орсер: «Медведева с легкостью отобралась бы на чемпионаты Европы и мира, если бы не форс-мажор с ботинком»

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, считает, что его подопечная могла бы войти в призовую тройку на чемпионате России, если бы не сломанный ботинок.