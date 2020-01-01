Такого не было 7 лет! Восток отобрал Кубок вызова МХЛ у Запада. Голы и лучшие моменты

По итогам встречи четыре лучших игрока примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ, которые станут кульминацией Недели Звезд Хоккея и состоятся 18 и 19 января.