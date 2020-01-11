Джокович: Медведев показал, почему он один из лучших в мире

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:1, 5:7, 6:4). Сборная Сербия со счетом 2:0 обыграла команду России и вышла в финал ATP Cup.