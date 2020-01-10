«Большинству американцев нравится Путин». Американский боец MMA — о президенте

Американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч, на счету которого, как он сам утверждает, более 220 боёв в MMA, рассказал, что его соотечественники положительно относятся к президенту России Владимиру Путину.