Федор Емельяненко высказался о своем отношении к Куинтону Джексону

Российский боец тяжелого веса (до 120 кг) Федор Емельяненко (38-6) рассказал о своем отношении к американцу Куинтону "Ремпейджу" Джексону (38-12), против которого он выступит в эту субботу в Сайтаме, Япония, в главном событии турнира Bellator 237.