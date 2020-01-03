NS: «Я желаю Рамзесу вернуться в Коноху, как это сделал Resolut1on»

Комментатор и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о переходе Романа RAMZEs Кушнарёва в североамериканский состав по Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что, по его мнению, Кушнарёв вернется обратно на родину.