Фигуристы Синицина и Кацалапов заявили, что не ожидали победы на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. / ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не ожидали, что им удастся победить на чемпионате Европы в австрийском Граце.