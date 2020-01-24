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Фигуристы Синицина и Кацалапов заявили, что не ожидали победы на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. / ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не ожидали, что им удастся победить на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Президент ФТР: «При определенном стечении обстоятельств Медведев может выиграть Australian Open»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире Australian Open. — Медведев не идеально прошел подготовительный период.
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Главные новости дня: «Ак Барс» выиграл «зелёное дерби», Кокорин знал (но это неточно) об аренде в «Сочи»

Спортивная редакция «БИЗНЕС Online» представляет главные новости четверга, 23 января. Данис Зарипов / фото: ak-bars.ru 1. «Ак Барс» по буллитам выиграл у «Салавата Юлаева» и вернул Чак-чак Cup
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