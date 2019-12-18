РФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) решила, что судья Василий Казарцев правильно назначил пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром".