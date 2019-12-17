«Бавария» разгромила «Вердер», «Боруссия» Д — «Майнц»

Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам

Теперь первое место на Кубке Первого канала не только в наших клюшках, но и чешских. Поражение в стартовом матче турнира от шведов (3:4) побудило наш штаб внести изменения в состав.