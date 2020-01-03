НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГарри Кейн получил травму бедра«Усик хочет кусок большого пирога. Пусть попробует выдрать его из моих рук»: Джошуа бросил вызовДорофеев из-за болезни не тренировался со сборной России в преддверии полуфинала МЧМ23-летняя фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаинДана Уайт: Макгрегор готов подраться с Хабибом в апрелеГарри Кейн получил травму бедраНападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшее время из-за травмы.рекламаИлья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезонаНападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Как пишет в пятницу «Спорт-Экспресс», соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона.Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов остается лидером общего зачета многодневки "Тур де Ски" после пяти этапов.Определился соперник по полуфиналу юниорской сборной России по хоккеюМолодежная сборная России по хоккею сыграет в полуфинальном матче МЧМ в Чехии. Соперником станет сборная Швеции.Даниил Медведев принес сборной России победу над Италией на «ATP Cup»В Австралийском городе Перт, сборная России в рамках группового этапа «ATP Cup» "вышла" вперед в матче против Италии.Крикунов: Пулккинен не будет играть в первом звенеНападающий московского "Динамо" Тему Пуллкинен является острым, забивным форвардом, но в первом звене не останется, заявил главный тренер хоккейного клуба Владимир Крикунов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид1 : 1ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаЗоран Тошич: «Русские пьют виски как воду!»Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич, выступавший ранее за ЦСКА, рассказал об отношении к алкоголю в России, а также о русской кухне. «Это правда, водка очень популярна в России.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир