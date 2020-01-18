НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемОлейник победил Грина на турнире UFC 246Большунов выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-МестоФигуристка зацепилась за костюм партнера волосами во время выступленияАнтидопинговое управление Великобритании не намерено отдавать WADA пробы ФарахаОбзор спорт-инстаграмов недели: Слуцкий троллит своих футболистов, а Навка философствует без нижнего бельяОлейник победил Грина на турнире UFC 246Россиянин Алексей Олейник одержал победу над американским бойцом Морисом Грином. Их бой проходил в тяжелом весе в рамках турнира UFC 246, который в настоящее время проходит в Лас-Вегасе.рекламаМакгрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд. ВидеоИрландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне. Он отправил соперника в нокаут на 40-й секунде боя.Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).Биатлон. Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Кубке мираНа проходящем в германском Рупольдинге пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась эстафетная гонка у женщин. Победу одержала сборная Норвегии. Российская команда заняла 11 место.Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».«Россия преподнесла Канаде урок». Официальный сайт ИИХФ — о победе русских юниоров на ОлимпиадеВ стартовом матче III Зимних юношеских Олимпийских игр сборная России (игроки не старше 16 лет) обыграла команду Канады. Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу россиян.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииМальорка— : —ВаленсияНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Чемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта— : —БаварияНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболрекламаДаррен Диц в образе А.С Пушкина на Мастер-шоу звезд КХЛХоккеист сборной Казахстана и столичного клуба «Барыс» Даррен Диц переоделся в Александра Пушкина и выступил на Шоу звезд КХЛ в Москве, сообщает Prosports.kz.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Новое руководство WADA: что изменится для России?Новый руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька вступил в должность с 1 января 2020 года.рекламаСергей Белозеров: «Стрельцов отлично стреляет, у него неплохой средний дистанционный ход. Умеет здорово финишировать»Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, почему было решено привлечь Кирилла Стрельцова на этап Кубка мира в Поклюке. «В Поклюку к нам приедет Кирилл Стрельцов.