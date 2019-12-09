Россия двумя составами выиграла эстафету на Кубке мира в Норвегии. Устюгов даже не должен был бежать

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам занимает в календаре сезона всего два дня. В субботу в Лиллехаммере прошли два скиатлона.