Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.