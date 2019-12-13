Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемБоксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флагаЮлия Ефимова: «Не предполагала, что санкции ВАДА будут настолько жесткими»В World Athletics заявили, что решение WADA не повлияет на их взаимодействие с ВФЛАОлег Тактаров назвал условие организации поединка с Александром ЕмельяненкоКомиссия атлетов WADA намерена избавиться от всех россиян на ОлимпиадеБоксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флагаРоссийские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.рекламаПолузащита «Зенита»: ни впереди, ни сзади... Как же так!Назови мне своих полузащитников, и я скажу, какая у тебя команда.Как выгоняют из мирового спорта и снова возвращаются в него?Сегодня исполком WADA должен принять решение относительно участия российских спортсменов в международных турнирах и проведения мировых соревнований на территории России.Сборная России одержала седьмую победу на ЧМ и вышла в полуфинал турнираЖенская сборная России нанесла поражение команде Черногории в матче основного группового этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.Лидирующий в ФНЛ «Ротор» может сменить тренера и пригласить Аленичева или ХохловаЛидирующий в первенстве Олимп-ФНЛ «Ротор» может сменить главного тренера.«Локомотив» отправился в Испанию на матч с «Атлетико»«Локомотив» вылетел в Испанию на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико». 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Записи матчейДаллас — Эдмонтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия. 16.12.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Бостон. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Калгари — Каролина. 15.12.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 14.12.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Ванкувер — Каролина. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Лос-Анджелес. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Калгари — Торонто. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Чикаго. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Эдмонтон. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Вегас. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Виннипег. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Коламбус. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир Баффало — Нэшвилл. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Нью-Йорк Айлендерс. 13.12.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Группы здоровья. Егоров — об итогах СД «Спартака»«Спартак» завершил год итоговым заседанием совета директоров клуба. Обозреватель «СЭ» — о том, чего ждали и что не появилось в официальном пресс-релизе.реклама