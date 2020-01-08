В нашем биатлоне – необычный новичок: имя из пяти слов, афганские корни, еще ребенком фоткался с Фуркадом

В сборной России по биатлону – важный дебют: 21-летний Карим Халили выступит как минимум на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.