Зидан выиграл все девять финалов с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не проиграл ни одного финала во главе тренерского штаба мадридского клуба. В понедельник команда Зидана обыграла «Атлетико» в финале Суперкубка Испании.