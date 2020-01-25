Косторная, Трусова и Щербакова хором ответили отказом на участие в ЮЧМ

Золото "взрослого" чемпионата Европы, прошедшего в австрийском Граце, выиграла Косторная, серебро и бронзу завоевали другие россиянки - Щербакова и Трусова. По возрасту все три фигуристки смогли бы выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет в марте в Таллине.