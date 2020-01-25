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Косторная, Трусова и Щербакова хором ответили отказом на участие в ЮЧМ

Золото "взрослого" чемпионата Европы, прошедшего в австрийском Граце, выиграла Косторная, серебро и бронзу завоевали другие россиянки - Щербакова и Трусова. По возрасту все три фигуристки смогли бы выступить на юниорском чемпионате мира, который пройдет в марте в Таллине.
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Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс. Напомним, что во время взвешивания американец оказался на 500 граммов тяжелее бразильца.

Кокорин вошёл в стартовый состав «Зенита» на игру против «Зальцбурга»

Сине-бегло голубые вышли против германской команды. В субботу, 25 января, стало известно, что Александр Кокорин вошёл в стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на игру против «Зальцбурга».

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Он финишировал с результатом 1 час 13 минут 40,6 секунды.
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