Панарин не сыграет на Матче звезд НХЛ из-за травмы. Его заменит Крайдер из «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет в Сент-Луисе с 24 по 26 января.